Fußball: FC Bayern und Madrid trennen sich 2:2

Zum Fußball: Im Halbfinale der Champions League haben sich Bayern München und Real Madrid 2:2 unentschieden getrennt. Die Bayern lagen zwischenzeitlich in Führung, in der Schlussphase glichen die Spanier aber durch einen Foulelfmeter aus. Das Rückspiel wird am 8. Mai in Madrid ausgetragen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2024 01:00 Uhr