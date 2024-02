Fußball : FC Bayern trifft auf Bayer Leverkusen

Zum Fußball: In der ersten Liga hat Borussia Dortmund mit 3:0 gegen den SC Freiburg gewonnen. In der zweiten Liga haben sich Wiesbaden und der 1. FC Nürnberg 1:1 getrennt. Der Hamburger SV verlor zu Hause gegen Hannover 96 mit 3:4. Der FC Bayern trifft am Abend im Spitzenspiel der Bundesliga auf Bayer Leverkusen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2024 06:00 Uhr