Fußball: FC Bayern München verliert 2:3 in Bochum

Zum Sport: Der FC Bayern verliert weiter den Anschluss an die Tabellenspitze. In Bochum unterlagen die Münchner mit 2 zu 3, der Abstand zum Spitzenreiter Leverkusen beträgt damit mittlerweile 8 Punkte. Nach der Niederlage in der Champions-League in Rom und dem Misserfolg beim Spitzenreiter Leverkusen war dies bereits die dritte Niederlage in Folge. Damit wächst auch der Druck auf Trainer Thomas Tuchel. Bayerns Vorstandschef Dreesen betonte aber, Tuchel werde selbstverständlich auch beim nächsten Spiel gegen Leipzig auf der Bank sitzen. Zuvor hatten sich Freiburg und Frankfurt 3 zu 3 getrennt. Olympiasieger Florian Wellbrock hat zum Abschluss der Schwimm-WM in Katar Silber über 1.500 Meter Freistil gewonnen. Wellbrock sicherte sich nach drei enttäuschenden Rennen bei seinem letzten Auftritt in Doha damit vorzeitig das Olympia-Ticket auf seiner Paradestrecke. Gold ging an den Iren Daniel Wiffen, Bronze holte sich der Franzose David Aubry. Sven Schwarz aus Hannover kam auf Rang sechs. Im Basketball hat Bayern München den Pokal der Bundesliga gewonnen und damit seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. In München gewann der Tabellenführer mit 81 zu 65 gegen Ulm.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.02.2024 02:00 Uhr