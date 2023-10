Fußball: FC Bayern gewinnt in Mainz

Mainz: Der FC Bayern hat das Abendspiel der Fußball-Bundeliga in Mainz mit 3:1 gewonnen. An der Tabelle ändert das nichts, weil auch die Rivalen an der Tabellenspitze auswärts siegten: Leverkusen setzte sich 2:1 in Wolfsburg durch, Stuttgart mit 3:0 bei Union Berlin. Außerdem spielten: Darmstadt - Leipzig 1:3, Hoffenheim - Frankfurt ebenfalls 1:3, und Freiburg - Bochum 2:1.

