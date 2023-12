Fußball: FC-Bayern-Frauen übernehmen Tabellenführung in der Championsleague

München: Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben in der Championsleague die Tabellenführung in der Gruppe C überrnommen. Dazu reihte ein 1:1 gegen Ajax Amsterdam. In der Europa-League der Herren hat der SC Freiburg bei West Ham United mit 0:2 verloren und damit den direkten Einzug ins Achtelfinale verpasst. Bayer Leverkusen setzte sich mit 5:1 gegen den norwegischen Pokalsieger Molde FK durch. In der Conference League verlor Eintracht Frankfurt beim FC Aberdeen mit 0:2. In der Basketball-Euroleague hat der FC Bayern München am Abend bei Titelverteidiger Real Madrid mit 73:88 verloren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.12.2023 03:00 Uhr