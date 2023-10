Fußball: FC Augsburg verliert 0:2 in Freiburg

Zum Fußball: In der Bundesliga hat der FC Augsburg seine dritte Saisonniederlage kassiert. Das Team von Trainer Maaßen verlor am sechsten Spieltag beim SC Freiburg 0:2. Zuvor hatte Aufsteiger Darmstadt seinen ersten Sieg gefeiert. Gegen Werder Bremen gewannen die "Lilien" mit 4:2 und machten damit einen Sprung auf Platz 15. In der zweiten Liga ist Nürnberg durch einen 1:0-Sieg gegen Magdeburg auf Tabellenplatz acht geklettert. Elversberg und Greuther Fürth trennten sich 1:1. Außerdem: VfL Osnabrück - 1. FC Kaiserslautern 2:2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2023 19:30 Uhr