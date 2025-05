Fußball-Fans feiern in München vor Champions League-Finale

München: Um 21 Uhr wird in der Fußball-Arena in Fröttmaning das Finale der Champions League zwischen Paris und Mailand angepfiffen. Das Fan-Fest für die Anhänger von Inter findet am Odeonsplatz statt, das für die Anhänger von PSG am Königsplatz. Die Fan-Party im Olympiapark wurde wegen des großen Andrangs geschlossen. Auf dem Weg zum Stadion gab es in der U-Bahn Verzögerungen: Einmal wurde eine Notbremse gezogen, dann befanden sich laut einem Sprecher der Stadt München Personen im Gleis. 2000 Polizisten sichern die Arena und die Fan-Feste ab.

