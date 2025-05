Fußball-Fans feiern in München vor Champions League-Finale

München: In zwei Stunden wird in der bayerischen Landeshauptstadt das Finale in der Fußball-Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand angepfiffen. Bereits Stunden zuvor feierten die Fans von Inter Mailand am Odeonsplatz, die anderen am Königsplatz. Von dort geht es mit unterschiedlichen U-Bahn-Sonderzügen zur Fußball-Arena in Fröttmaning im Münchner Norden. Das Fanfest im Olympiapark mit 20.000 Besuchern musste am Abend die Tore wegen Überfüllung schließen. Etwa 2.000 Polizistinnen und Polizisten sichern das Spiel und die Feste ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 19:00 Uhr