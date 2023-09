Fußball-Europa-League: Leverkusen schlägt Häcken 4:0

Leverkusen: Die Fußballer von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen haben auch in der Europa League einen Erfolg gefeiert. Gegen die schwedische Mannschaft BK Häcken hieß es am Ende 4:0. In der Conference-League gewann Eintracht Frankfurt sein Heimspiel gegen den FC Aberdeen aus Schottland mit 2:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2023 21:00 Uhr