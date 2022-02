Fußball-Europa-League: Dortmund verliert - Leipzig erreicht Achtelfinale

Fall George Floyd: Drei Ex-Polizisten für schuldig befunden

Washington: Knapp zwei Jahre nach dem tödlichen Polizeieinsatz gegen den Afroamerikaner George Floyd in den USA sind drei beteiligte ehemalige Polizisten verurteilt worden. Wie es aus dem US-Justizministerium heißt, sprach die Jury des Bundesgerichts in Minnesota die Männer schuldig, Floyds Bürgerrechte verletzt und keine medizinische Hilfe geleistet zu haben. Allen Dreien drohen langjährige Haftstrafen. Videos dokumentieren, wie einer der Polizisten bei ihrem Einsatz im Mai 2020 in Minneapolis den unbewaffneten Mann gewaltsam so lange auf den Boden drückte, bis er starb. Floyds Tod hatte in den USA Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.02.2022 06:15 Uhr