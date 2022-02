Fußball-Europa-League: Dortmund verliert - Leipzig erreicht Achtelfinale

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: In der Europa-League ist Borussia Dortmund ausgeschieden. Die Männer des BVB spielten am Abend im Zwischenrundenrückspiel bei den Glasgow Rangers 2:2 und konnten so die Hinspiel-Niederlage nicht wettmachen. RB Leipzig hat dagegen das Achtelfinale erreicht. Die Sachsen gewannen mit 3:1 bei Real Sociedad San Sebastián - nach einem Unentschieden im Hinspiel. Das Finale ist eigentlich in Sankt Petersburg geplant. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine berät die Uefa aber heute über einen anderen Austragungsort.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 06:00 Uhr