Fußball-Europa League:

Zum Fußball: In der Europa League hat Hoffenheim gegen Olympique Lyon 2:2-Unetschieden gespielt. Zuvor hatte Eintracht Frankfurt gegen Slavia Prag 1:0 gewonnen. in der Conference League hat Heidenheim 2:0 gegen den schottischen Club Heart of Midlothian gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2024 23:00 Uhr