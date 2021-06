Fußball-EM: Spanien und Schweden trennen sich 0 zu 0

Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sevilla: Bei der Fußball-EM hat in der Gruppe E überraschend die Slowakei die Führung übernommen. Der Außenseiter besiegte Polen mit Weltfußballer Lewandowski mit 2:1. Spanien, einer der Favoriten des Turniers, kam am Abend gegen Schweden nicht über ein 0:0 hinaus. Die Spanier hatten zwar mehrere hochkarätige Chancen, scheiterten aber an Torwart Olsen. Am Nachmittag gewann Tschechien in der Gruppe D 2: 0 gegen Schottland.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2021 23:15 Uhr