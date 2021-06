Fussball-EM: Spanien spielt gegen Schweden 0 zu 0 unentschieden

Nachrichtenarchiv - 15.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sevilla: Bei der Fussball-Europameisterschaft ist die spanische Nationalmannschaft in ihrem ersten Gruppenspiel am Abend nicht über Unentschieden gegen Schweden hinausgekommen. Die Partie endete 0 zu 0. Zuvor verlor in der Gruppe E bereits die polnische Nationalelf mit 1 zu 2 gegen die Slowakei. Schottland unterlag Tschechien mit 0 zu 2. Heute Abend startet auch die Deutsche Nationalmannschaft in das Turnier. In der Münchner Allianz-Arena trifft das Team von Bundestrainer Löw auf Weltmeister Frankreich. Wegen der aktuell niedrigen Corona-Inzidenz dürfen auch erstmals wieder 14.500 Zuschauer im Stadion dabei sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 06:00 Uhr