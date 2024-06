Fußball-EM: Schweiz gewinnt gegen Ungarn

Köln: Bei der Fußball-EM hat die Schweiz 3:1 gegen Ungarn gewonnen. Damit liegen die Schweizer in der Gruppe A auf Rang zwei hinter Deutschland. Das Topspiel des Tages beginnt um 18 Uhr in Berlin, Spanien trifft auf Kroatien. Am Abend startet dann Titelverteidiger Italien ins Turnier. In Dortmund ist Außenseiter Albanien der Gegner.

