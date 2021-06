Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sankt Petersburg: Im EM-Vorrundenspiel der Gruppe E hat Polen eine Niederlage kassiert. Das Team um Weltfußballer Robert Lewandowski verlor am Abend 1 zu 2 gegen die Slowakei. In der Gruppe D hatte Tschechien am Nachmittag 2 zu 0 gegen Schottland gewonnen. Beide Tore schoss Bayer-Leverkusen-Stürmer Patrik Schick.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2021 17:00 Uhr