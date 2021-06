Fußball-EM in Rom ist eröffnet

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Mit einer kleinen Zeremonie im Olympiastadion der italienischen Hauptstadt ist die Fußball-Europameisterschaft eröffnet worden. Das Auftakt-Spiel bestreiten seit 21 Uhr die Nationalmannschaften von Italien und der Türkei. Italien führt mit 3:0. In den kommenden vier Wochen gibt es 51 Begegnungen in elf Städten. Die deutsche Nationalelf startet am Dienstag in München gegen Weltmeister Frankreich in das Turnier.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 22:00 Uhr