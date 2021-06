Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Die Fußball-Europameisterschaft ist eröffnet. Im Olympiastadion in Rom stehen sich im Auftaktspiel seit 21 Uhr Italien und die Türkei gegenüber. In den kommenden vier Wochen finden 51 Partien in elf Städten statt. Die deutsche Nationalelf startet am Dienstag in München gegen Weltmeister Frankreich in das Turnier.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.06.2021 21:15 Uhr