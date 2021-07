Fußball-EM: Halbfinale geht in die Verlängerung

Landtag gibt grünes Licht für neues Schulfach "Islamischer Unterricht"

München: An mehr als 350 Schulen in Bayern soll es vom kommenden Schuljahr an das Wahlpflichtfach "Islamischer Unterricht" geben. Der Landtag gab am Abend grünes Licht dafür, dass der bisherige landesweite Modellversuch in ein reguläres Schulfach übergeht. Dieses soll für Schülerinnen und Schüler insbesondere muslimischen Glaubens statt Religionslehre und neben Ethik wählbar sein. Staatliche Lehrkräfte sollen im Unterricht in deutscher Sprache Wissen über die islamische Religion sowie über eine grundlegende Werteorientierung im Sinne des Grundgesetzes vermitteln. Die Grünen stimmten gegen die Pläne - ihnen geht der Gesetzentwurf nicht weit genug. Auch die AfD votierte mit Nein. Die Partei kündigte an, vor den Bayerischen Verfassungsgerichtshof zu ziehen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.07.2021 20:45 Uhr