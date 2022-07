Nachrichtenarchiv - 31.07.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft ist in der Verlängerung. Nach 90 Minuten stand es 1:1. Ella Toone hatte die Engländerinnen vor 87.000 Zuschauern im ausverkauften Wembley-Stadion in der 62. Minute in Führung gebracht. Lina Magull vom FC Bayern glich in der 79. Minute aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2022 20:00 Uhr