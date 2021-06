Fußball-EM: Belgien besiegt Russland 3:0

Deutschland und Dänemark erinnern an friedliche Grenzziehung

Sonderburg: Deutschland und Dänemark erinnern heute an die friedliche Grenzziehung zwischen beiden Ländern vor 100 Jahren. Bundespräsident Steinmeier und Dänemarks Königin Margrethe II. nehmen dazu am Nachmittag im süddänischen Sonderburg an einem Festakt teil. Im vergangenen Jahr hatten die Feierlichkeiten coronabedingt verschoben werden müssen. 1920 entschieden die Bewohner in Nord- und Südschleswig per Abstimmung selbst darüber, ob sie zu Deutschland oder Dänemark gehören wollten. Das Abstimmungsergebnis bestimmt den Grenzverlauf bis heute.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 07:00 Uhr