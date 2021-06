Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Die Fußball-Europameisterschaft hat am Abend begonnen - mit dem Spiel Italien gegen die Türkei. Die beiden Teams stehen sich im Olympiastadion von Rom gegenüber. Die deutsche Nationalmannschaft steigt am Dienstag in das Turniergeschehen ein. Gegner in München ist Weltmeister Frankreich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.06.2021 18:15 Uhr