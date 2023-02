Fußball: Eintracht Frankfurt und Freiburg erreichen DFB-Viertelfinale

Kurzmeldung ein/ausklappen Biden zeichnet Bild von starkem Amerika

Washington: US-Präsident Biden hat in seiner Rede zur Nation das Bild eines starken Amerikas gezeichnet. Corona-Pandemie und auch der Sturm auf das Kapitol vor zwei Jahren hätten die amerikanische Demokratie nicht gebrochen. Die Vereinigten Staaten, so der US-Präsident, seien das einzige Land, das aus jeder Krise stärker hervor gegagen ist. Biden verwies auf die robuste Wirtschaft und die niedrige Arbeitslosigkeit von 3,4 Prozent. Er sprach vom schnellsten Wirtschaftswachstum seit 40 Jahren. Zudem kündigte er an, die heimische Industrie noch stärker zu unterstützen und auf das Prinzip "Made in America" zu setzen. Die Republikaner mahnte der US-Präsident in seiner Rede zu einer besseren Zusammenarbeit im Kongress. Seit den Zwischenwahlen im November haben die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus.

