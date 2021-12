Fußball: Dortmund verliert in Berlin

Tausende Menschen in Bayern protestieren friedlich gegen Corona-Politik

Ansbach: Mehrere Tausend Menschen haben in verschiedenen bayerischen Orten gegen die Corona-Politik protestiert. Allein in Ansbach versammelten sich mehr als 4.200 Demonstranten. Der Zug durch die Stadt wurde von der Polizei vorübergehend gestoppt, weil etliche Teilnehmer keine Maske trugen. In Regensburg waren nach Schätzungen der Polizei rund 2.400 Menschen auf der Straße. 2.300 Kritiker der Corona-Politik versammelten sich in Neumarkt in der Oberpfalz, ebensoviele in Augsburg. In Bamberg waren es geringfügig weniger. Auch in anderen bayerischen Städten und Gemeinden gab es Versammlungen - und mancherorts Gegendemonstrationen. Überwiegend blieb es laut Polizei friedlich, es gab keine nennenswerten Zwischenfälle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2021 23:00 Uhr