Fußball: Dortmund klettert an die Tabellenspitze

Dortmund: In der Fußball-Bundesliga steht Dortmund zumindest vorübergehend an der Tabellenspitze. Die Borussia hat am Abend mit 1:0 gegen Bremen gewonnen. In der 2. Liga spielten Elversberg - Braunschweig 3:0 und Hannover - Magdeburg 2:1.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2023 04:00 Uhr