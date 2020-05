Fußball: Dortmund gewinnt in Wolfsburg, Bremen in Freiburg

Nachrichtenarchiv - 23.05.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wolfsburg: In der Fußball-Bundesliga bleibt Dortmund nach einem 2:0 in Wolfsburg dem FC Bayern auf den Fersen. Die Münchner haben derzeit Frankfurt zu Gast - nach einer halben Stunde steht es .... Leverkusen ist durch ein 3:1 im Verfolgerduell in Mönchengladbach an der Borussia vorbeigezogen auf Rang drei. Bremen schöpft nach einem 1:0 in Freiburg wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Paderborn und Hoffenheim trennten sich 1:1. - In der zweiten Liga spielten: Sandhausen - Regensburg 0:0 Darmstadt - Sankt Pauli 4:0 und Osnabrück - Hannover 2:4. (Videotext ARD - 252 oder Flashscore.de)

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2020 19:00 Uhr