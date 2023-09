Fußball: Dortmund gewinnt bei der TSG Hoffenheim 3:1

Sinsheim: In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund am Abend zum Auftakt des sechsten Spieltages bei der TSG Hoffenheim mit 3:1 gewonnen. Die Dortmunder haben sich damit - zumindest bis morgen - an die Tabellenspitze gesetzt. In der zweiten Liga hat der Hamburger SV das Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 gewonnen, auch der HSV ist damit neuer Spitzenreiter. Die Talfahrt von Schalke 04 hält unterdessen an. Auch nach der Trennung von Trainer Reis verlor Schalke beim SC Paderborn mit 1:3.

