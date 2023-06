Fußball: DFB-Pokalfinale in Berlin, Wolfsburgerinnen kämpfen um Championsleague-Titel

Kurzmeldung ein/ausklappen Gedenkenfeiern erinnern an die Opfer von Burgrain und Eschede

Garmisch-Partenkirchen: Mit einem Gottesdienst ist an die fünf Todesopfer des Zugunglücks in Burgrain erinnert worden. Angehörige und Hilfskräfte kamen zu einer ökumenischen Andacht in die Wallfahrtskirche St. Anton oberhalb von Partenkirchen. Kurz nach 12 Uhr, dem Zeitpunkt des Unglücks, läuteten dann in allen Kirchen von Garmisch-Partenkirchen und Burgrain die Glocken. Ursache für das Unglück waren einem ersten Zwischenbericht zufolge schadhafte Betonschwellen. - Im niedersächsischen Eschede wird seit dem späten Vormittag ebenfalls an ein Zugunglück erinnert. Dort starben vor 25 Jahren 101 Menschen als ein ICE entgleiste und gegen eine Brücke prallte. An der Zeremonie am Mahnmal am Unglücksort nahmen unter anderen Hinterbliebene, Überlebende und Verkehrsminister Wissing teil.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2023 12:15 Uhr