Hamburg: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien mit 2:1 gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Flick geriet bereits in der 9. Minute in Rückstand. In der zweiten Halbzeit konnte Gnabry ausgleichen. Den entscheidenden Treffer zum Sieg steuerte in der 81. Minute der eingewechselte Müller bei.

