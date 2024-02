Fußball: Deutsches Frauen-Team verliert Halbfinale der Nations-League

Lyon: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat das Halbfinale der Nationsleague gegen Frankreich 1:2 verloren. Damit hat es das Team von Interims-Bundestrainer Hrubesch heute Abend auch nicht geschafft, sich das Olympia-Ticket zu holen. Dafür gibt es allerdings noch eine zweite Chance: Die Mannschaft nimmt an den Olympischen Spielen im Sommer in Paris teil, wenn sie am Mittwoch das Nations-League-Spiel um Platz drei gegen die Niederlande gewinnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2024 23:00 Uhr