Fußball: Deutsches Frauen-Team spielt heute gegen Frankreich

Lyon: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat heute Abend die Chance, sich für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris zu qualifizieren. Dafür benötigt das Team von Interims-Bundestrainer Hrubesch einen Sieg im Halbfinale der Nations-League gegen Frankreich. Sollte die deutsche Mannschaft verlieren, gäbe es noch eine zweite Chance - dann müsste am Mittwoch das Spiel um den dritten Platz gewonnen werden. BR24-Radio überträgt die Partie in Lyon ab 21 Uhr live und in voller Länge.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.02.2024 19:15 Uhr