Fußball-Champions League: Leipzig verliert Heimspiel gegen Madrid

Zum Sport: Im Achtelfinale der Fußball-Champions League hat RB Leipzig am Abend im Hinspiel zuhause gegen Real Madrid mit 0:1 verloren. Im zweiten Spiel des Abends unterlag Kopenhagen gegen Manchester City mit 1:3. Bei der Biathlon-WM in Nove Mesto in Tschechien hat Janina Hettich-Walz im Einzel Silber gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2024 00:00 Uhr