Fußball Champions League-Finale steigt in München

München: In der Fußball Champions League der Männer steht heute Abend in München das Finale an. Paris Saint-Germain und Inter Mailand kämpfen um den Pokal. Anstoß ist um 21 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 06:00 Uhr