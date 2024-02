Fußball-Champions League: FC Bayern verliert 0:1 gegen Lazio Rom

Rom: In der Fußball-Champions League hat Paris St. Germain am Abend 2 zu 0 gegen Real Sociedad gewonnen. Der FC Bayern verlor hingegen sein Achtelfinal-Hinspiel. Am Ende hieß es 1 zu 0 für die Hausherren von Lazio Rom nach einem Foulelfmeter, bedingt durch den Münchner Abwehrspieler Upamecano. Dieser erhielt zudem eine rote Karte. Nach der Partie wurde Upamecano in den sozialen Medien angesichts der Niederlage rassistisch beleidigt. Die Verantwortlichen des FC Bayern verurteilten die Attacken aufs Schärfste. Wer solche Kommentare absetze, sei kein Fan des Vereins, schrieb der Rekordmeister auf der Online-Plattform X.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 08:00 Uhr