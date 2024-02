Fußball-Champions-League: FC Bayern verliert 0:1 bei Lazio Rom

Rom: Der FC Bayern hat in der Fußball-Champions-League 0:1 bei Lazio Rom verloren. Der entscheidende Treffer in dem Achtelfinal-Hinspielfiel fiel durch einen Foul-Elfmeter in der 69. Minute. Upamecano sah wegen der Aktion die rote Karte, die Bayern konnten in Unterzahl keinen Treffer mehr erzielen. Das Rückspiel findet am 5. März in München statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2024 23:00 Uhr