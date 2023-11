Fußball-Champions League: FC Bayern spielt gegen Kopenhagen

München: In der Fußball-Champions-League trifft der FC Bayern München am Abend auf Kopenhagen. Die Bayern sind als Tabellenführer bereits fürs Achtelfinale qualifiziert. Trainer Tuchel versichert aber, man strebe den fünften Sieg im fünften Gruppenspiel an. Die Münchner sind in der Königsklasse seit 38 Spielen unbesiegt. BR24 überträgt live und in voller Länge. - Vor dem Spiel gegen die Dänen hat der Verein eine Vertragsverlängerung mit Torwart Manuel Neuer bis 2025 bekannt gegeben. Auch Torhüter Sven Ulreich bleibt bei den Bayern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.11.2023 20:15 Uhr