Fußball-Bundesligisten Freiburg und Mainz trennen sich 1:1

Zum Fußball: In der Bundesliga haben Freiburg und Mainz am Abend 1:1 gespielt. Mit dem Punktgewinn stehen die Mainzer erstmals seit dem zweiten Spieltag nicht auf einem der drei letzten Plätze. Meister Leverkusen bleibt ungeschlagen - durch ein 1:1 in Dortmund. Zuvor gewann Bremen zuhause gegen Stuttgart mit 2:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2024 06:00 Uhr