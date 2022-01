Nachrichtenarchiv - 10.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bochum: In der Fußball-Bundesliga steckt Wolfsburg weiter in der Krise. Das Team hat auch im sechsten Spiel hintereinander nicht gewinnen können. In Bochum gab es eine 0:1-Niederlage. Damit ist Wolfsburg nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz 16 entfernt. Vorher hatte Köln mit 3:1 bei Hertha BSC gewonnen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.01.2022 02:00 Uhr