Fußball-Bundesligist Union Berlin trennt sich von Trainer Bjelica

Berlin: Fußball-Bundesligist Union Berlin hat sich nach wenigen Monaten wieder von Trainer Nenad Bjelica getrennt. Wie der Verein bekannt gab, war der Absturz auf Tabellenplatz 15 ausschlaggebend für die Entscheidung. Die Eisernen hatten am Wochenende 3:4 gegen den direkten Abstiegskonkurrenten VfL Bochum verloren. In den letzten zwei Saisonspielen und möglicherweise in der weiterhin drohenden Relegation soll nun Interimstrainer Marco Grote den dreimaligen Europacup-Teilnehmer vor dem Abstieg in die 2. Liga bewahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2024 18:15 Uhr