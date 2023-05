Fußball-Bundesligist Stuttgart spielt gegen Leverkusen 1:1

Meldungsarchiv - 14.05.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Stuttgart: Der Fußball-Bundesligist Stuttgart liegt zwei Spieltage vor Saisonende auf einem Abstiegsplatz. Gegen Leverkusen haben die Schwaben 1:1 gespielt und den dringend benötigten Sieg verpasst. In der zweiten Liga bleibt das Aufstiegsrennen spannend. Tabellenführer Darmstadt verlor 1:2 in Hannover. Auf Platz zwei liegt Heidenheim, nach einer 2:3-Niederlage in Paderborn. Ein Punkt dahinter folgt der HSV, der 5:1 in Regensburg gewann. Die Oberpfälzer bleiben Vorletzter und können höchstens noch den Relegationsplatz erreichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2023 19:00 Uhr