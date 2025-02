Fußball-Bundesligist Stuttgart holt bei Hoffenheim nur Remis

Sinsheim: Zum Abschluss des 23. Spieltags in der Fußball-Bundesliga haben sich Hoffenheim und Stuttgart am Abend 1 zu 1 unentschieden getrennt. Zuvor setzte sich der FC Bayern im Spitzenspiel gegen Frankfurt mit 4:0 durch. Damit liegen die Münchner in der Tabelle wieder acht Zähler vor Leverkusen, das gestern gewonnen hatte. Die Partie Leipzig gegen Heidenheim endete am Nachmittag 2 zu 2.

