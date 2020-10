Fußball-Bundesligist Schalke spielt gegen Stuttgart 1:1

Nachrichtenarchiv - 31.10.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gelsenkirchen: In der Fußball-Bundesliga hält die Negativserie von Schalke an. Trotz zwischenzeitlicher Führung sind die Gelsenkirchener gegen Stuttgart nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Damit wartet Schalke seit 22 Bundesligaspielen auf einen Sieg. In der zweiten Liga hat der Tabellenführer Hamburger SV nur einen Punkt geholt. Das Derby gegen St. Pauli ging 2:2 zu Ende. Düsseldorf gewann gegen Heidenheim mit 1:0.

