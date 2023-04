Fußball-Bundesligist Schalke ist erneut Tabellenletzter

Meldungsarchiv - 09.04.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Sinsheim: In der Fußball-Bundesliga ist Schalke wieder das Schlusslicht. Das Team hat am Abend bei Hoffenheim mit 0:2 verloren. Der bisherige Tabellenletzte Stuttgart konnte durch einen 3:2-Sieg in Bochum die Rote Laterne abgeben. Außerdem setzte sich Mönchengladbach 2:0 gegen Wolfsburg durch. Und im DFB-Pokal stehen nun die Halbfinal-Paarungen fest. Titelverteidiger Leipzig muss beim Bayern-Bezwinger Freiburg ran und Frankfurt in Stuttgart. Die Spiele finden Anfang Mai statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2023 23:00 Uhr