Fußball-Bundesligist Mönchengladbach besiegt Bremen deutlich mit 4:1

Zum Sport: Borussia Mönchengladbach hat am Abend in der Fußball-Bundesliga mit 4:1 gegen Werder Bremen gewonnen. Zuvor trennten sich Freiburg und Mainz 0:0. In der Formel 1 gewann Max Verstappen im RedBull den Großen Preis von Brasilien vor den beiden Alpine-Piloten Esteban Ocon und Pierre Gasly.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2024 03:00 Uhr