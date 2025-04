Fußball-Bundesligist Leipzig gewinnt in Wolfsburg

zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig in Wolfsburg mit 3:2 gewonnen und rückt damit vorerst auf den vierten Tabellenplatz vor. In der zweiten Liga spielten Fürth und Köln 1:1. Der Hamburger Sportverein verlor zu Hause gegen Braunschweig mit 2:4.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 00:00 Uhr