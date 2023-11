Fußball-Bundesligist Gladbach besiegt Wolfsburg

Mönchengladbach: In der Fußball-Bundesliga hat Mönchengladbach einen klaren Sieg eingefahren. 4:0 hieß es am Abend gegen Wolfsburg. In der Tabelle ist Gladbach damit Neunter - einen Platz vor Wolfsburg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2023 03:00 Uhr