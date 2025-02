Fußball-Bundesligist Freiburg deklassiert Bremen mit 5:0

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg einen 5 zu 0 Sieg über Werder Bremen gefeiert. In Liga zwei trennten sich Hertha BSC und der 1. FC Nürnberg 0 zu 0 unentschieden. Zum Auftakt in der Nations League der Frauen hat Deutschland gegen die Niederlande 2 zu 2 unentschieden gespielt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2025 00:00 Uhr