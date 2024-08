Fußball-Bundesligist Frankfurt erreicht zweite Runde im DFB-Pokal

Zum Fußball: Im DFB-Pokal hat zum ersten Mal ein Fußball-Viertligist die zweite Runde erreicht. Die Kickers Offenbach setzten sich zuhause mit 2:1 gegen den FC Magdeburg durch. Außerdem unterlag Cottbus Bremen mit 1:3 und Koblenz verlor gegen Wolfsburg 0:1. Am Abend zog auch Eintracht Frankfurt souverän in die nächste Runde ein. In Braunschweig siegte das Team 4:1.

