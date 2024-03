Fußball-Bundesligist FC Bayern siegreich gegen Tabellenletzten Darmstadt

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern die Partie gegen den Tabellenletzten Darmstadt klar für sich entschieden. Die Münchner gewannen auswärts 5 zu 2. Einen Auswärtssieg konnte auch der FC Augsburg verbuchen. Die Schwaben triumphierten in Wolfsburg mit 3 zu 1. Die weiteren Ergebnisse des heutigen Spieltags lauten: Heidenheim - Mönchengladbach: 1 zu 1 Union Berlin - Bremen: 2 zu 1 und Mainz - Bochum: 2 zu 0 Am Abend trifft dann noch Hoffenheim auf Stuttgart. In der zweiten Liga lief es aus bayerischer Sicht weniger erfolgreich: Nürnberg verlor gegen St. Pauli 0 zu 2 und Rostock besiegte Fürth mit 1 zu 0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2024 18:00 Uhr