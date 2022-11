Nachrichtenarchiv - 12.11.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mönchengladbach: In der Fußball-Bundesliga hat sich Dortmund erstmal aus der Spitzengruppe verabschiedet. Der BVB unterlag in Mönchengladbach mit 2:4 und überwintert auf Tabellenplatz sechs. In der zweiten Bundesliga haben sich Kiel und Hannover 1:1 getrennt. Düsseldorf unterlag mit 1:2 Kaiserslautern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2022 05:00 Uhr